¡¡2026Ç¯9·î³«Ëë¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ï¡¢½Õ¤«¤é³Æ¶¥µ»¤ÇÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤ò»î¤¹¹ñºÝÁí¹çÂç²ñ¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ï¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î»²²Ã¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î°æ¾å¹¯À¸ÃÄÄ¹¤â¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬´èÄ¥¤ëÀ¸¤Î»Ñ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¶¥±Ë¤Ï3·î¤ËÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿¾å°ÌÁª¼ê¤¬ÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
¡¡Î¦¾å¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤Ï6·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬Áª¹Í²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤é¡¢25Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÀª¤ÎºÇ¾å°ÌÁª¼ê¤Ï½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï25Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤¬¡¢5·î¤ÎÌÀ¼£ÇÕÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤âÂ³¤±¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡£ÂÎÁà¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ï¡¢4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤È5·î¤ÎNHKÇÕ¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬Áª¹Í¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£