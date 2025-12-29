俳優の福山雅治（56）が、26日放送のTBS「福山雅治×大泉洋 超！弾丸2人旅inニューヨーク」に出演。人気バンド「Mr.Children」との思い出を回想した。

この日は「映画ラストマン―FIRST LOVE―」で共演した大泉洋との2人旅。そこで福山のリクエストで訪れたのが、「30年前の思い出が詰まった店」という本格アイリッシュパブだった。

福山は30年前について「そこは飲みに行っていたら、偶然、Mr.Childrenの4人がいた」と回想。そこで「飲もうよ」となり「朝まで飲んでいて、帰ろうかとなって外に出たら、こんなところ（腰の付近）まで雪が積もっていた」と振り返った。1996年1月にニューヨークを見舞った記録的な大雪の日だった。

店の場所はうろ覚えだったが、スタッフが探して、最後は大泉と2人で現地に。ところが店内に入ると福山は「ズバリ言ってもいいですか？」と切り出し「内装、全然違うと思います」と記憶にない光景だと苦笑いした。

福山の記憶では、当時は店が半分ぐらいの大きさだった。実はその店舗は、オーナーが代替わりし、リニューアルし拡大していたという。

番組では「福山は訪れる店は繁盛する」という都市伝説のような話を何度かしてきたが、ここでもその法則が当てはまり、大泉は「またこれ1つの！福山さんが来て、店が繁盛して拡張した。そう考えると面影がないのも合点がいきますね！」と驚きの表情。

福山も「いや〜。それならば、合点がいく。僕が覚えてないのも仕方ないですよね」と照れ笑いを浮かべていた。