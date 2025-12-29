タレント上沼恵美子（70）が29日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演。今、会いたい人について語った。

上沼は「この年になって会っておきたい人がいる」といい、実際に、かつて番組をともに作ってきた人々などに会いに行って食事をしたりしている。

しかし、「本当に会いたい人っている。でも、会えない。行方不明じゃないけど連絡がとなれない」といい、「ときちゃんに会いたいの」と胸の内を吐露した。

かつて上沼が最も忙しかった時期に3年間、マネジャーを務めていたといい、「当時21歳。聡明（そうめい）、素晴らしい性格、頭が良いなんてもんじゃない、気は利くし、ムダなことを言わない。あんなステキな女性見たことない。同じ女性やってて嫉妬する。ときちゃんみたいに生まれたい」と絶賛。「ああいう女性がいるんだなって思う。中学のときのバスケの先輩の部長さんだった人と、ときちゃんやな。今まで出会った女性で最高」と話しながら、「会いたいけど、どこに行ったかわからへんねん」と2人との再会を熱望していた。