公式には「エイ・エヌ・エー」

航空会社のANAは「エイ・エヌ・エー」のほか、「全日空」「アナ」などと呼ばれることもあります。ただ、公式には「エイ・エヌ・エー」とのことです。とはいえここまで”非公式”の愛称が多くあるのはなぜなのでしょうか。

実はANAは2000年代まで「全日空」の文字が描かれた機体デザインを採用していました。さらに、過去のコマーシャルなどでは「アナ」の呼称が使用されているのが確認できます。

同社はこれについて「全日空」は、現在では公式には使用しておらず、「ANA」または「全日本空輸」としていると回答。対外的には、現在の機体塗装とANAロゴマークの制定、社章の変更、グループブランドの統一化などの変遷を踏まえ「ANA」の表記で統一しているとしています。

また「アナ」の呼称は一時期、宣伝などで対外的に使用されていたものの、あまりいい響きではないことと、グローバルな視点を鑑みて「エイ・エヌ・エー」にしたということです。

なお、たとえばグループ全体で統一したANAロゴのグループ社章が採用されたのは2013年のこと。同時期には、機体側方などにANAロゴとともに「Inspiration of JAPAN」というタグライン（キャッチフレーズのようなもの）を表記するようになり、現在に至っています。