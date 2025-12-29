全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・国分寺の手打そば店『手打そば 菊谷 国分寺』です。

【2024年12月OPEN！】巣鴨から国分寺へ、兄弟の絆を感じるつまみと蕎麦

「巣鴨の名店『菊谷』の兄が独立」。

2024年末、蕎麦業界がそんなビッグニュースに沸いた。10年間、弟を陰で支えた聡さん。もちろん仲違いしたわけではなく、家族との時間を大切にしたいと住まいに近いこの地にやってきたのだ。

肴は本店の定番の味も引き継ぎつつ手書きの黒板には季節のお浸しや白和えなど気の利いた小鉢も。中でもとりわけ名作が天ぬきだ。揚げたてをバットに乗せたまま席まで持ってきて熱いツユに沈めれば、ジュワジュワといい音を奏でる。汁にじむ油や具材の旨みでどんどん味が深まるご馳走だ。

気分が盛り上がったところで蕎麦へと行こう。

かけ1100円

『手打そば 菊谷 国分寺』かけ 1100円 数種類のカツオ節やムロアジ、サバ節など素材を複雑に組み合わせたダシの香りが立つ

十割が基本で産地や品種の個性を見極めつつ九一や粗挽きでも打つ。冷蕎麦をずずっとやれば、細すぎず太すぎずの麺はたのもしきコシがあり、温蕎麦になるとそれが一変、もっちり穏やかな表情になる。どちらも甘みを抑え、隠し味の酢でキレを持たせたツユが何とも粋だ。

とはいえ店はまだ始まったばかり。街と共に成長していく姿も楽しみにしよう。

『手打そば 菊谷 国分寺』店主 菊谷聡さん

店主：菊谷聡さん「おつまみと蕎麦が付くコースもご用意しています」

