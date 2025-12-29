¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡¦²ÈîµÑÛÂÀÏ¯¤Î°µ´¬2¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¡¡¶¯Îõ¥·¥å¡¼¥È¡õÈþ¤·¤¤Êø¤·¤«¤é¥Ë¥¢¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ 1²óÀï ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí 2-1 Æü¾Ï³Ø±à(29Æü¡¢¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì)
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî)¤Î²ÈîµÑÛÂÀÏ¯Áª¼ê¤¬2¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)¤È¤Î1²óÀï¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿²ÈîµÁª¼ê¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¡£°ìµ¤¤ËDF¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é±¦Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤¬Áê¼êGK¤Î¼ê¤ò¤Ï¤¸¤¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Î¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤¬Á´¹ñ½éÆÀÅÀ¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾33Ê¬¤ËÈþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃæÈ×¤«¤é±¦¥µ¥¤¥ÉÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤ØÂç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¯¥í¥¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À²ÈîµÁª¼ê¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ëÅ¸³«¤«¤é2¥´¡¼¥ëÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿²ÈîµÁª¼ê¡£Á°È¾21Ê¬¤Ë¤ÏPK¼ºÇÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î2ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤·2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¤Ï¼¡Àï¡¢31Æü¤Ë¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤È¿·ÅÄ(°¦É²)¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£