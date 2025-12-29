「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）

佐藤良成と佐野遊穂の夫婦デュオ、ハンバート ハンバートは、初出場で、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌唱する。取材では夫婦漫才のような、とぼけたやりとりで会場をほっこりさせた。

◇ ◇

佐野「たぶんね、最初で最後になると思いますので」

佐藤「そうですね」（会場笑い）

佐野「そうですね。できるだけ緊張しないように、いつも通り。と思ってもね、さっきも緊張しちゃったんですけど、緊張しないようにと言い聞かせて頑張ります」

佐藤「意気込まないようってというのが意気込みだと思います、私たち。なるべく意気込まず、やっていきたいと思います」

−夫婦漫才のよう

佐野「いつもこんな感じです」

−紅白のリハーサルの雰囲気、ステージから見た景色は

佐野「ＮＨＫホール自体はコンサートを以前にもしたこともあるので、なるべくその時と変わらない、変わらないと自分に言い聞かせていたんですけど、やっぱり違うので、たくさん人が忙しそうにしていますし、ちょっとやっぱ緊張しちゃったね」

佐藤「いや、俺は全然」（場内笑い）

−今年、環境など変わったか

佐野「そんなに劇的に変わったかっていうと…紅白に出るっていうことは全然今まで思ってもみなかったことで、そういうことはあったけど、とにかく（『ばけばけ』の舞台の）島根県に今年４回行って、こんなに島根県に行った年は初めてです。松江も行ったし、出雲も行ったし」

佐藤「もともとコンサートで今年の春に１回行ってたんですけど、だいたい年に１回行けば普通十分なんですけど…ウソだよ、５回行ったよ。（１回は）ライブ。その前の日に市内を案内してもらって、その後、島根の特番あって、ＮＨＫの山陰の、それからあとなんだっけ、宍道湖で歌う奴あったな。それから出雲のフェスに行きましたね」

佐野「そのフェスに出たのも『ばけばけ』の主題歌をやったご縁でそのフェスも呼んで呼んでいただいて。『ばけばけ』絡みで、とにかく島根に行きまくった。定期券と回数券が欲しいぐらい」

−演出は

佐野「それは言っちゃいけないって言われてると思います」

佐藤「私もあんまりよく分かってないんですよ。言われるままに、こうね、はい来てくださいって言われて出る感じなんで、よく分からないです」

−家族からの反応は

佐野「見てくれるといいなあと思います。忘れてて見てなかったということが…」

佐藤「友だちにうちに来てもらって、いつもだいたい大みそかは友だちと家で飲みながら紅白見てるので、その友だちを変わらず来てもらって、私たちいないけど、子供と友だちとで宴会してると思います」

−紅白が決まった時、２人は

佐野「紅白が決まるっていう前に、すごくたくさんの人から紅白出るんでしょ？って言われて、私たちは全然そんなの聞いてないし分からないって言ってたんですけど、あまりにもみんなが言うから、そうなのかなあとか思い始めて、やっぱりそうだったと」

佐藤「うれしかったです」

−周囲の反応は

佐野「いろいろ、おめでとうって連絡をたくさんいただきました。皆さん、テレビの前で正座して見ますって言ってました」

−今年の漢字一文字は

佐野「私は朝ドラの『朝』かなと思っております」

佐藤「ああ、そうですか〜、いいんじゃないですか」

佐野「朝ドラをすごく一生懸命欠かさず見る習慣は特になかったんですけど」

佐藤「そういうこと今言うなよ！」（場内笑い）

佐野「ライフスタイル人それぞれありますから。『ばけばけ』が始まってから８時に必ず見るように。なんて面白いんだ！って」

佐藤「ホントだよね。漢字ですか？私はアレですね、熱じゃないですか。やっぱ夏暑かったなあと思って。もう温暖化の温じゃないですよね、もうね。暑いなと思って。忘れちゃってますけど、また来年暑いのかあ、と思うと気が重くなります」