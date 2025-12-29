TOMORROW X TOGETHER、グローバルヒット証明！『Beautiful Strangers』がSpotifyで1億回再生突破

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、グローバルヒットを証明する記録を更新した。

【写真】ボムギュ＆中島健人、"日韓美男子"コラボ

Spotifyによると、TOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のタイトル曲『Beautiful Strangers』が27日基準で累計再生数1億回を突破した。

これは、TOMORROW X TOGETHERにとって18曲目となる「1億回再生突破曲」だ（フィーチャリング楽曲を除く）。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

『Beautiful Strangers』は今年7月にリリースされ、約5か月で1億回再生を達成する根強い人気を見せている。この曲は、夢幻的なピアノラインと強烈なシンセサイザーサウンドのギャップが印象的なトラップリズムのHIPHOPナンバーで、君がくれた力で成長した「僕」と変わっているから美しい「僕たち」のストーリーが描かれている。メンバーのヨンジュンが振り付けに参加し、グループのカラーをより濃く盛り込んだパフォーマンスは、披露されるたびに話題となった。

『Beautiful Strangers』が収録された4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』もまた、韓国国内外で意味のある成果を上げた。韓国「HANTEOチャート」基準で初動（発売日から1週間の累計販売数）176万867枚を記録し、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard200」で3位にチャートインした後、4週連続でチャートに留まる底力を見せた。

またTOMORROW X TOGETHERは今年も精力的な活動を展開し、意味のある成績を残している。米ビルボードが発表した「2025年年末決算チャート（Year End Charts）」で「トップアルバムセールス」、「トップカレントアルバムセールス」など、5部門に名を連ねたほか、オリコンが発表した「年間ランキング2025」では、今年リリースした『The Star Chapter: TOGETHER』と日本3rdアルバム『Starkissed』、昨年11月にリリースした7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』が「年間アルバムランキング」にランクインした。