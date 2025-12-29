男子から「付き合いづらいかも？」と思われがちなプロフィール９パターン
初対面の相手のプロフィールは、ときに印象を大きく左右します。場合によってはその経歴のせいで「付き合いづらい人かも」と思われることもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男子から『付き合いづらいかも？』と思われがちなプロフィール」をご紹介します。
【１】若いのに離婚経験がある
「一度失敗してるから、男に対する評価が厳しいんじゃないかな」（２０代男性）など、離婚経験のある女性からの辛口採点を恐れる男性もいるようです。リアリストな発言や毒舌発言は、さらに男性を萎縮させてしまうので気をつけましょう。
【２】過去に「ミス○○」になったことがある
「プライド高そうだし、高嶺の花すぎる（笑）」（２０代男性）など、「元ミス○○」の経験がある正統派美人に対し、「とっつきにくい」と感じる男性もいるようです。美しさは折り紙つきなので、気さくに会話して性格の良さをアピールしましょう。
【３】昔バックパッカーで海外を放浪したことがある
「たくましすぎ！ オレのことも放っておかれそう」（２０代男性）など、ワイルドな海外放浪経験があると、すぐに一人旅に出てしまったり、一人で生きていける強さを持っていたりして、一般的な恋愛ができないのではないかと邪推する男性もいるようです。あくまで過去の話であることを強調してはいかがでしょうか。
【４】一度も就職したことがなく家事手伝いをしている
「仕事を理由にデートをドタキャンしたら、許してもらえないだろうな（苦笑）」（２０代男性）など、一度も就職したことがない女性に対し、社会人の実情が通用しないと考える男性もいるようです。元カレに会社員がいたことをそれとなく伝えれば、印象も変わるかもしれません。
【５】心理学部出身でカウンセラーの仕事をしている
「発言や行動からいろいろ分析されるのはイヤだな」（２０代男性）など、心理学を使った仕事をしていると、自分の一挙手一投足が分析されるのではないかと不安になる男性もいるようです。「身近な人の気持ちほどわかりにくい」など本音を言うと、少しホッとするのではないでしょうか。
【６】やり手の女社長である
「恋愛になんか興味ないんじゃない？ 仕事第一って感じ」（２０代男性）など、バリバリ仕事をしている女性に対し、「恋愛は二の次」というイメージを持つ男性もいるようです。恋愛に対するモチベーションは「彼氏募集中」など、ストレートな言葉で伝えたほうがいいでしょう。
【７】海外生活経験のある帰国子女である
「日本の常識が通用しなさそう」（２０代男性）など、海外暮らしが長いと、自分の価値観やマナーとは合わないかもしれないと考える男性もいるようです。「海外にいたのはほんの何年かだけで」などと伝えれば、気にする人は少ないでしょう。
【８】親が誰でも知っている大企業の社長である
「違う世界の人って感じ。デートとかどこに連れていけばいいの？」（２０代男性）など、一般的な収入の男性はお金持ちのお嬢様のもてなし方がわからないようです。「ファミレス好き」など意外と庶民派であることが伝われば、ハードルも下がるかもしれません。
【９】一流大学の大学院を卒業している
「頭がいい人から見たら、オレなんかすごいバカなんだろうな（苦笑）」（２０代男性）など、一流大学に加えて大学院卒という高学歴だと、あまり学歴に自信のない男性は引け目を感じるようです。先入観を与えないためにも、親しくなるまでは学歴は明かさないほうがいいかもしれません。
ほかにも「こんなプロフィールに男性は尻込みする」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
