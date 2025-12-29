歌手・ＧＡＣＫＴが２９日、自身のＸ（旧ツイッター）で政治家との会食を明かした。

「縁あって、ある政治家と食事をすることになった」と書き出し、「クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！それでいて、ノリが異様に良くとにかく面白い。いやぁ、かなり勉強になった」と報告。

「そして、間近で感じたのは【勢いとパワー】。圧倒されたが不思議と心地いい。年齢を聞いて、『マジか？若ッ！』と思わず声が出た」と若々しさに驚いたそうで、「ボクも、仕事で疲れたなどと言ってる場合じゃねーな…、そう思わされた夜。応援でも礼賛でもない。ただ一つ率直に実感したのは、やはり政治家には、エネルギーが必要だということ」と実感。

「これぐらいパワーのある人がもっと増えれば国はもっと前に進むかもしれない」とし、「松原仁さん。いやぁ、楽しい時間でした。今度、運気が爆上がりするＧＡＣＫＴの、【魔王シンフォニー】に来てください。感動させる自信がありますので！」と松原仁衆院議員（６９）との２ショットをアップした。

この投稿には「仁さんじゃないですか！」「表現尊すぎて震えた」「相変わらずお若くてイケメン」「色んなジャンル、個性のある人と出会い話をするのって、財産になりますよね」などの声が上がっていた。