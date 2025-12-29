【RMZ-017 コマンドウルフ市街戦仕様】 2026年1月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-017 コマンドウルフ市街戦仕様」を2026年1月に予約受付を開始する。

本商品は市街戦仕様にした「ゾイド」シリーズに登場する共和国軍のオオカミ型ゾイド「コマンドウルフ」を1/100スケールアクションプラモデル化したもの。

通常のコマンドウルフに装甲が追加され、背中には巨大なキャノンを備え、口にもミサイルポッドが装備された重装備となっている。

