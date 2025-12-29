タレント上沼恵美子（70）が29日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。かつて共演したタレントのエピソードを披露した。

今も原稿は手書きという上沼。愛用のボールペンは、30年来定宿にしているホテルから“拝借”した物だと打ち明けつつ、「シーツとかは持って帰ってないよ！」ときっぱり。「ここだけの話、もう亡くなったと思うねんけど、昭和のCMタレントがいててん」と話し始めた。

共演時の控え室での出来事として「“私ね〜ホテルでアレ持って帰る、コレ持って帰る”ってしゃべってるから、“それアカンのと違う？”って言ったことがある」と回想。そのタレントは「凄い有名な子やった」といい、「“ハンガーを持って帰ったけど、家で掛けられへんかった”っていうわけ」と振り返った。

上沼は「あれはホテルの中でしか掛けられないような工夫がなされている」と解説。「でもその子はアホやから、ホテルの木のやつはいいやつやから、持って帰ったっていうわけ」とあ然。「“本当は電球のカサを持って帰りたいけど、被って帰るわけにいかないから、アハハ…”って笑ってた」と明かした。

さらに「アメニティとかは全部、ひげそりまで持って帰るねんて、女の子やのに。凄いやろ、入浴剤とかも全部。フェイスタオルも2本ほど。そやけどバスタオルは遠慮してるねんて」と続け、「当たり前やろ！そんなん泥棒やん」とあきれた。

そのため「結構売れてる子がそう言ったから、“へぇ〜”って」と改めて驚がく。「昭和の小娘タレントよ、あれ犯罪やで」とピシャリ。「いろんなもん持って帰ってたから、タオルから何から。“バスローブが良かったわ〜”とか言ってね。アカンやろ、バスローブは」と語っていた。