¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¸÷¤ë¥Í¥®¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤É²¿¡©¡©¡×à¸÷¤ë¥Í¥®á¤¬X¤ÇÏÃÂê¡ª¡ÖÀµÂÎ¤³¤ì¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥å¡¼¥ë¡×
¡Ö¤½¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Æ ¡×
¡¡ºë¶Ì¸©¤ÇÂçÀª¤Î¿Í¤¬à¸÷¤ë¥Í¥®á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27¡¢28Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê(ºë¶Ì¸©)¤ÇÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°1Éô(B1)¤Î¸ø¼°Àï¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥º¤¬±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤¬°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤Î¤Ïà¸÷¤ë¥Í¥®á¤³¤È¡ÖSuper¤Ô¤«¥Í¥®¡¼¡×¡£±ÛÃ«¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏÌ¾Êª¤Î¥Í¥®¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÂ«¥Æ¡¼¥×¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äì¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¸÷¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢27Æü¤ËÀèÃå2Ëü¿Í¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡±ÛÃ«¤Îà¶Ã¤á¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Ë¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¸÷¤ë¥Í¥®¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É²¿¡©¡©¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ¸µ°¦´¶¤¸¤ë¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤Ç¤¤ë¤¢¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¸÷¤ë¥Í¥®»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Æ ¡×¡Ö¸÷¤ë¥Í¥®½¸ÃÄ¡¢ÀµÂÎ¤³¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£