¡Ö»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡6Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2(¥Ë¡¼¥Ë)¡×¤ÎÅ·±©´õ½ã(29)¤¬»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025.12.6 #2i2 ¤Ï²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¥Ý¥¹¥È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡Ö¤³¤ÎÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤â¡¢µÒÀÊ¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Ç®ÎÌ¤â¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î°Â¿´¤â¡¢Á´Éô¤¬¶»¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÇº¤ó¤À¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¶ì¤·¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò ¡ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Æ¤¿¡É ¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£º£Æü¤ò ¡ÈÈá¤·¤¤½ª¤ï¤ê¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¡È¼¡¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î·è°Õ¤òµ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£#2i2 »ç¿§Ã´Åö Å·±©´õ½ã¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤À²ò»¶¤·¤¿¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤ÆÍè¤Ê¤¤¤·¤±¤É»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê...¡×¡Ö5Ç¯´Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦ ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤È¤Ê¤ë12·î28Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖeËÌÅÍ¤Î·ý11Ë½¶§À±¤¦¤Á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Î±Ä¶È³èÆ°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£