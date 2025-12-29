韓国ドラマ『明日はきっと』、幾田りらのOSTが配信開始 パク・ソジュン＆ウォン・ジアン主演で「2人の間の揺れ動く温度」を表現
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが主演する韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoにて独占配信中／原題：ギョンドを待ちながら）のオリジナル・サウンドトラック（OST）に幾田りらが参加。作詞も手掛けた楽曲「Cafe Latte（English Version）」がきょう29日より配信開始された。
【動画】パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、叶わなかった悲しみを映し出す…
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
同曲は、日常の中でふと訪れるときめきや迷い、そして関係が少しずつ積み重なっていく瞬間を繊細な言葉で紡いだ楽曲。愛を特別な出来事としてではなく、共に過ごす日々の中で揺れながらも続いていく感情のひとつとして表現している。
作詞は幾田りらが手掛け、作曲はイ・チャンヒョク（AKMU）とソ・ドンファンが担当。ミディアムテンポの軽快なリズムをベースに、洗練されたメロディと安定感のあるグルーヴを届ける。
YOASOBIのボーカルikuraとしてグローバルに活躍し続けている幾田りら。彼女ならではの澄んだ素直なボーカルが、楽曲に込められた「2人の間の揺れ動く温度」を表現し、聴く人の日常に静かに寄り添う。
