【2025年12月・2026年1月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ4選
2025年もいよいよ終わり、今週からは新たな年を迎えます。大掃除などで忙しくしている人もきっと多いのではないでしょうか。作業の合間、休憩時間に味わうスイーツもまた、格別の味わいですね。
2025年12月・2026年1月の新作5品まとめ(12月30日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで12月30日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ファミリーマート2025年12月・2026年1月のスイーツ新商品まとめ
いちごソース入りのもっちり食感のクリームロール、ホワイトチョコ入りクリームといちごのハーモニーが楽しめるモンブラン、まるごとの渋皮栗をモンブランクリームとおもちで包んだ大福、パイナップルのドライフルーツにホワイトチョコレートをかけた商品など、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」(380円)
「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」(380円)
価格 : 380円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
いちごクリームといちごソースのダブル仕立てのクリームロールです。
「いちごのモンブラン（メレンゲ入り）」(325円)
「いちごのモンブラン（メレンゲ入り）」(325円)
価格 : 325円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ホワイトチョコ入りのクリームに甘酸っぱいいちごのハーモニーが楽しめるモンブラン。さっくりとしたメレンゲの食感もポイントです。
「まるごと渋皮栗大福 モンブランクリーム仕立て」(298円)
「まるごと渋皮栗大福 モンブランクリーム仕立て」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
まるごとの渋皮栗をモンブランクリームとおもちで包んだ大福。ファミリーマート限定の販売となります。
「クリート パイナップルのココホワイトチョコかけちゃいました」(324円)
「クリート パイナップルのココホワイトチョコかけちゃいました」(324円)
価格 : 324円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
パイナップルのやわらかい芯の部分を使用したドライフルーツにホワイトチョコレートをかけたアイテム。パイナップルの酸味とホワイトチョコの甘味が相性抜群です。ファミリーマート先行・数量限定での発売となります。
まとめ
12月30日発売の新商品は、いちごクリームといちごソースのダブル仕立ての「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」、さっくりとしたメレンゲの食感がポイントの「いちごのモンブラン（メレンゲ入り）」、まるごとの渋皮栗をモンブランクリームとおもちで包んだ「まるごと渋皮栗大福 モンブランクリーム仕立て」、パイナップルの酸味とホワイトチョコの甘味が相性抜群の「クリート パイナップルのココホワイトチョコかけちゃいました」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
