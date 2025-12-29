フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。12月29日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、この1年間のニュースについてトークを繰り広げた。

マライ「今日は、1年間のニュースを振り返ったら見えてきたものは？っていうテーマです。年末になると1年のニュースを振り返るような記事とか番組がたくさん出ます。それは多分、全世界の現象かなと思うんですけど、そういう番組でニュースの分析・評価ってあんまりやってないんじゃないかなっていうところなんですね」

武田「あぁ、あったね～、みたいなね」

マライ「色々ありましたね、今年も終わりますね、みたいな」

武田「また来年！」

マライ「そうそう（笑） そんな感じですよね。でも、ドイツ人的な感覚かもしれないんですけど、結論は結局なに？っていうのが気になるんですよ。ドイツのそういう番組をチェックしてたら、やっぱりありました、結論を出す番組が。ドイツのジャーナリストとかニュースの討論番組の司会が一緒になって1年間を振り返る番組があって、その中に気になるキーワードがいくつか登場しました。まずは「bröckelnde Gewissheiten 」、「崩れてゆく確信」という意味です」

武田「ビジュアル系バンドの売れないサードシングルって感じですけどね。崩れてゆく確信！」

マライ「確かに。あと「epochenbruch」、「時代の断絶」ですね。要するに、今年はどういう1年だったかっていうと、1つの時代の区切りを示す、そんな年だったんじゃないかなっていうことです。それが何を指してるかっていうとアメリカです。アメリカから見てヨーロッパの重要度が低下してるんじゃないかっていうことです。例えば、ウクライナの将来について交渉している場面で、なんかヨーロッパって、結構脇役扱いなんですよね。一応ヨーロッパの隣にあるわけなんですが、そこら辺はあんまり入れてもらえない感じがするっていうのが、まず一つのポイントですね。なんかアメリカって、我々のパートナーでいつも平等に話し合ってから何かするとか、入れてもらえるっていう確信が崩れている」

武田「そういうことか。それが崩れてゆく確信ってことなんですね」

マライ「そうなんです。あと、例えばトランプ関税ですね。関税を脅しのツールに使うっていう、パートナー国を脅すような真似をするっていうのが、「あっ、アメリカは今こういうことやってるんだ」という、ある意味、時代の断絶ですね。今までのアメリカとこれからのアメリカで、もしかしたら違うのではないか。例えば、アメリカはもう守ってくれないかも、これはヨーロッパとしてももちろん気になるところなんですけど、日本としても極めて気になるというか、気にすべきポイントかなっていう気がしますね。

武田「そうですね」

マライ「もう一つのキーワードはやっぱ「ポピュリズム」でしたね。ドイツ国内で、いろんな厳格な政策を打っていたんですけど、それでも右派ポピュリズムの台頭は抑えられなかったんだという結論が出ましたね。例えばドイツの総選挙が2月にあって、5月以降は国境の整備とか管理を行って、入国拒否もいっぱい実施して、難民の新規申請者数が減ってるんですよ。難民がたくさん入ってきてたのがあんまり来なくなった。それは結構大きな不満だったんですけど、入ってくる数が減ったんだけど、結局ポピュリスト政党の支持率は全然下がってなくて、成果を出しているにも関わらず、そこら辺の支持は相変わらずっていうことなんですね。それは日本に対しても言えることなのか、同じ結論になるのか。日本の今年の結論ってなんなんでしょうか？ っていうのが気になります」

武田「そうですよね。高市政権になって、高市首相の例の台湾有事発言によって、中国がああいうふうに反応したりとか。でも、どっちかっていうと国内の世論は、むしろ言えば言うほど支持率自体は安定するというようなところがありますけれども、外に向かって強く言うことによって中の支持が高まるっていうのは、もしかしたら日本だけではないのかもしれないですけどね」

マライ「というわけで、今年1年のニュースを振り返ってみようかなと思います。国内ニュース、国際ニュース両方あります。まず1月です…」

