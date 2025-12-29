【PayPay】「送る・受け取る」にお年玉をイメージしたポチ袋が登場
PayPayは12月19日、「送る・受け取る」機能において、お年玉をイメージしたデザインの「ポチ袋」の提供を開始した。
画像はイメージ(デザインは変更になる可能性がある)
2026年干支の午(うま)のデザインや、PayPayオリジナルキャラクターをあしらったデザインなど、計4種類の中から、受け取る人をイメージしてデザインを選択できる。提供期間は2025年12月19日から2026年1月9日までを予定している。
PayPayなら、家族や親戚にお年玉を渡す際、24時間365日離れていても、いつでも手数料無料でお年玉を送ることができる。場所や時間を気にせず簡単に送金ができるため、例えば、大雪などの天候による問題で帰省ができなくてもスムーズにお年玉を送ることができる。また、PayPayのポチ袋を使ったお年玉では、心のこもったメッセージを添えて送ることができる。
新札やポチ袋を用意する手間がなく、年末の忙しい時期にATMの列に並ぶ必要もなくなる。さらに、送金履歴がアプリ内に記録されるため、誰にいくら送ったかを後からでもすぐに確認できる。
