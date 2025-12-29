お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２９日までに更新され、お笑いタレントの横澤夏子が出演。ロケ中に大げんかした話を明かした。

良ちゃんが横澤の「終生のライバル」として「おかずクラブ」ゆいＰの名前を挙げると、「仲良いよ」と横澤は苦笑。しかし「ロケバスの中でめちゃくちゃ喧嘩したことある」と明かした。

「おかずクラブ」と横澤の３人でロケ中に、おかずクラブの二人がサクサクとロケを進めてしまうことに対し、「ちょっと待って。私がボケすぐ言わないのもダメなんだけど、ちょっとタイミング待って」と伝えた横澤。これに対しゆいＰは「いやいや夏子も遅すぎるんだよ」と返答した。

この論争を二人の間で聞いていたオカリナは「夏子ちゃんのが正しいと思う」とひと言。オカリナが気を使って自身の味方をしてくれたことに申し訳なさを感じたと話し、「その（オカリナの）一言の破壊力ってスゴくて。一気に私とゆいＰの熱がサーって下がる。ああごめんごめんって言って、喧嘩しちゃったねっていう感じになる」と振り返った。