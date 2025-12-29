スイミングスクール運営大手のジェイエスエス（ＪＳＳ） <６０７４> は、ウエルスアドバイザーが２９日付でリポートを公表し、投資判断「ニュートラル」を継続。想定株価レンジは６５０−８００円とした。



２６年３月期上期（２５年４−９月）の連結営業利益は２．５億円（前年同期比１８．０％増）。前期に買収した和歌山地盤のワカヤマアスレティックスが貢献したほか、６月に実施した値上げも寄与した。また、スイミングスクールの全体の会員数は減少したものの、長期在籍が望める「ベビー・キンダーコース」の会員数が回復し、明るい材料となっている。



今期の営業利益は５．６億円（前期比２．２倍）を予想。１０月に東証スタンダード市場の上場維持基準への適合を発表したことも、買い安心感につながりそうだ。