オーダースーツ専門店を展開するグローバルスタイル <７１２６> について、ウエルスアドバイザーが２９日付でリポートを公表。投資判断は新規で強気の「オーバーウエート」とし、想定株価レンジは１９００−２２００円とした。



同社は高品質のオーダースーツを低・中価格で提供する。ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）マーケティングの効果もあり、２０−３０代の顧客層の開拓が進んでいるほか、女性向けにも注力。さらには、インバウンド（訪日外国人観光客）需要への対応を積極化しており、免税システムの導入や多言語対応、短納期での商品提供などに取り組んでいる。



今７月期の営業利益は８．５億円（前期比６％増）を予想。原材料価格の高騰や円安影響が継続するとみているが、保守的な印象だ。ウエルスアドバイザーは安定した収益成長を材料に、２５年後半に調整した株価の見直し買いが進むと想定する。