ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¡¢È¢º¬¡¦¶¯Íå¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢»ê¹â¤Î¥ê¥È¥ê¡¼¥È»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£À¾¾¾·úÀß¤È¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¤Ï¡¢2029Ç¯¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥¯¥é¥ê¥¾¡¼¥È È¢º¬¶¯Íå¡×¤ò³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¡¼¥¯¥é¥ê¥¾¡¼¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤¹¤ëÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÈForest Hideaway¡Ê¿¹¤Î±£¤ì²È¡Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Á´58¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂçÍ°Ã«¸»Àô¤Î²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´°È÷¡£É¸½àµÒ¼¼¤Ç¤â63Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê³«Êü´¶¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£È¢º¬ÅÐ»³¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¡ÖÃæ¶¯Íå±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ë¾å¼Á¤ÊÂÚºß¤ò¡£Ì¤Íè¤ÎÈ¢º¬Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë¡¢¿·¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ø¥ª¡¼¥¯¥é¥ê¥¾¡¼¥È È¢º¬¶¯Íå¡Ù¤¬³«¶È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¡¦È¢º¬¤ÎÃæ¤Ç¤âË¤«¤Ê²¹Àô»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¶¯Íå¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£È¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¡Ö¶¯Íå±Ø¡×¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡¢È¢º¬ÅÐ»³¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¡ÖÃæ¶¯Íå±Ø¡×¤«¤é¤ÏÅÌÊâÌó3Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤¬¶¯¤ß¡£
¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¡×¤È¡ÖÏÂ¤Î¿´¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢¹ñÆâ½é¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ê¥¾¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖForest Hideaway¡×¤Ê±£¤ì²È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥°¥¨¥Ê¥¨¥ë¡¦¥Ë¥³¥é»áÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¡×¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈForest Hideaway¡É¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿´ÛÆâ¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¤äµÒ¼¼¡¢ÂçÍá¾ì¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â»ëÀþ¤ÎÀè¤ËÈ¢º¬¤Î»³¡¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Á´¼¼¤Ë²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´°È÷¡¢60Ê¿ÊÆÄ¶¤ÎìÔÂô¤Ê±£¤ì²È
µÒ¼¼¤ÏÀ¾Åï¤ÈÅìÅï¤Î2Åï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢É¸½àµÒ¼¼ÌÌÀÑ¤Ï¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ò´Þ¤á¤ÆÌó63Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ö¸ý6¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Á´58¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ï¡ÖÈþÈ©¤ÎÅò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÍ°Ã«²¹Àô¤¬°ú¤«¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌ¾Åò¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ë¤ÏÄ¯Ë¾¤È¤È¤â¤Ë³«Êü´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂçÍá¾ì¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤È¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¤â´°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å´ÈÄ¾Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÊ»Àß¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤âÀßÃÖ¡£¶¯Íå¤Î¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤Ê¥ê¥È¥ê¡¼¥ÈÂÚºß¤¬³ð¤¦»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ª¡¼¥¯¥é¥ê¥¾¡¼¥È È¢º¬¶¯Íå¡Ù³µÍ×
¡¦³«¶ÈÍ½Äê¡§2029Ç¯
¡¦½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¶¯Íå
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
È¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¡Ö¶¯Íå±Ø¡×¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬
È¢º¬ÅÐ»³¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¡ÖÃæ¶¯Íå±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬
¡¦³¬¿ô¡§À¾Åï ÃÏ¾å3³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬¡¿ÅìÅï ÃÏ¾å4³¬
¡¦µÒ¼¼¿ô¡§58¼¼¡ÊÀ¾Åï12¼¼¡¿ÅìÅï46¼¼¡Ë
¡¦ÉÕÂÓ»ÜÀß¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Ð¡¼¡Ë¡¢ÂçÍá¾ì¡ÊÆâÉ÷Ï¤¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ë¡¼¥à
ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¡¢¶¯Íå¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ø¥ª¡¼¥¯¥é¥ê¥¾¡¼¥È È¢º¬¶¯Íå¡Ù¡£2029Ç¯¤Î³«¶È¤Ï¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤ÎìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÊÍ½Ìó³«»Ï»þ´ü¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¤Þ¤¿¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
