環境フレンドリーホールディングス<3777.T>が大幅高となっている。同社は２６日取引終了後、機械式駐車場の据付工事などを手掛ける子会社のアイレスを譲渡すると発表しており、これが評価材料となっているようだ。



期待していたシナジーの実現や新規顧客・物件の取得状況などを総合的に勘案し、譲渡を決定したという。同社グループはＲｅｎｅｗａｂｌｅ（再生可能）、Ｒｅｕｓｅ（再利用）、Ｒｅｃｙｃｌｅ（資源循環）、Ｒｅｄｕｃｅ（削減）の４Ｒを軸に、環境課題の解決と持続可能な社会の構築に貢献する環境特化型企業として先端技術を積極的に取り入れている。なお、株式譲渡実行日は来年１月１日を予定し、業績への影響については現在精査中だとしている。



出所：MINKABU PRESS