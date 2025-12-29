ガーデンが反落、２６年２月期業績予想を一転減益予想へ下方修正 ガーデンが反落、２６年２月期業績予想を一転減益予想へ下方修正

ガーデン<274A.T>が反落している。前週末２６日の取引終了後に２６年２月期の単独業績予想について、売上高を１８２億９０００万円から１７８億３０００万円（前期比３．９％増）へ、営業利益を２０億５０００万円から１３億８０００万円（同２５．４％減）へ、純利益を１３億２０００万円から８億３０００万円（同３１．２％減）へ下方修正し、増益予想から一転して減益予想としたことが嫌気されている。



過去の価格改定に伴う客数減少からの回復が緩やかなことに加えて、記録的な酷暑によりラーメン事業の駅前立地店舗への客数減が顕著だったほか、物件の精査などにより出店の計画ずれが生じ、特に主力ブランドの一つである「山下本気うどん」で計画５店舗のうち２店舗の出店が来期以降へ順延となったことが要因。また、主力ブランド「壱角家」で１０月中旬まで実施していた販売促進キャンペーンによる一時的な粗利率の低下や店舗人件費の増加なども響くとしている。



同時に、北海道の郷土料理であるごまそばをメインとしたそば居酒屋業態「高田屋（たかだや）」事業及び「高田屋」の商標権を２６年２月２８日付で譲受すると発表した。２６年２月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS