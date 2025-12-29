ハローズ<2742.T>がしっかり。前週末２６日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）単独決算が、売上高１６７３億８８００万円（前年同期比７．５％増）、営業利益８８億４５００万円（同２．１％増）、純利益６３億７５００万円（同７．２％増）と増収増益だったことが好感されている。



２５年３月に岡山県岡山市の花尻店、５月に広島県福山市の神辺モール店、７月に同市の手城店、８月に香川県高松市の栗林公園店、１０月に愛媛県四国中央市の三島店及び１１月に広島県福山市の南松永店を改装したほか、２５年６月に岡山県岡山市へ西古松店、７月に山口県宇部市へ宇部店及び９月に兵庫県姫路市へ砥堀店を新規出店したことなどが寄与した。



２６年２月期通期業績予想は、売上高２２４２億１８００万円（前期比６．４％増）、営業利益１２３億２０００万円（同０．４％増）、純利益８５億９０００万円（同３．６％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS