ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ø´°¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡½é¼Ç¶¶ËÜ¤ò5È¯¤Ç·âÇË
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î1²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤È½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©Àª½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹½é¼Ç¶¶ËÜ¡£Àè¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï½é¼Ç¶¶ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢9Ê¬¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¿¼À¥´´ÂÀ¤ÎÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¿ù»³Âçµ¯¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡24Ê¬¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËÂç¾ì¸÷æÆ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¡¢Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿º£ÅÄ¾¢¤¬º¸Â°ìÁ®¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤±¤¿¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ï¡¢Áê¼êGK¤Î¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¤ØÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾®»³ÅÄÏ¡¤È·¬¸¶Í£ÅÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢´ÓÏ½¤Î¾¡Íø¤Ç1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£2²óÀï¤Ï31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËvsÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¡5¡Ý0¡¡½é¼Ç¶¶ËÜ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡9Ê¬¡¡¿ù»³Âçµ¯¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë
2¡Ý0¡¡24Ê¬¡¡Âç¾ì¸÷æÆ¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë
3¡Ý0¡¡69Ê¬¡¡º£ÅÄ¾¢¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë
4¡Ý0¡¡79Ê¬¡¡¾®»³ÅÄÏ¡¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë
5¡Ý0¡¡90¡Ü3Ê¬¡¡·¬¸¶Í£ÅÍ¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÀÄ¿¹»³ÅÄvs½é¼Ç¶¶ËÜ
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é1ÅÀÌÜ¡ª⚽

¡Ú1²óÀï¡ÛÂè1»î¹ç
ÀÄ¿¹»³ÅÄ 1-0 ½é¼Ç¶¶ËÜ(ÏÂ²Î»³)
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é1ÅÀÌÜ¡ª⚽
¡Ú1²óÀï¡ÛÂè1»î¹ç
ÀÄ¿¹»³ÅÄ 1-0 ½é¼Ç¶¶ËÜ(ÏÂ²Î»³)
»î¹ç¤ÏTVer¡¦SPORTS BULL¤ÇLIVEÇÛ¿®Ãæ📶⚡
¤¤¤Þ¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
🛜TVerhttps://t.co/RV4MpNkC23
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/nQEAm0y7hI#Á´ÎÏ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/AEPhBjNmLN
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬¥³¡¼¥Ê¥¥Ã¥¯¤«¤é2ÅÀÌÜ¡ª⚽

¡Ú1²óÀï¡ÛÂè1»î¹ç
ÀÄ¿¹»³ÅÄ 2-0 ½é¼Ç¶¶ËÜ(ÏÂ²Î»³)
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬¥³¡¼¥Ê¥¥Ã¥¯¤«¤é2ÅÀÌÜ¡ª⚽
¡Ú1²óÀï¡ÛÂè1»î¹ç
ÀÄ¿¹»³ÅÄ 2-0 ½é¼Ç¶¶ËÜ(ÏÂ²Î»³)
»î¹ç¤ÏTVer¡¦SPORTS BULL¤ÇLIVEÇÛ¿®Ãæ📶⚡
¤¤¤Þ¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
🛜TVerhttps://t.co/RV4MpNkC23
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/nQEAm0y7hI#Á´ÎÏ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/p28iSR3XjA