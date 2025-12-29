「今年はマジで強いな」「観てて楽しい」北信越の雄、初戦５発圧勝に脚光！ 指揮官も満足「足を使ってフットボールをしてくれた」【選手権】
圧倒的な得点力で初戦を突破した。
高校サッカー選手権大会の１回戦が12月29日に各地で開催。夏のインターハイで８強の帝京長岡（新潟）は大社（島根）と対戦し、５−０の完勝を収めた。
前半40分に樋口汐音が先制点をゲット。後半にはエースナンバーの14番を背負う和食陽向の２発ほか、水澤那月、内田昊もネットを揺らした。
「ボールを大事に心美しく勝つ」をモットーに優勝を目ざす北信越の雄の戦いぶりに、ネット上では「圧倒的だな」「帝京長岡のサッカー観てて楽しい」「初戦から５点の大暴れ」「あまりにも強すぎる」「今年はマジで強いな」「今年はどこまで行くのか楽しみ」といった声があがった。
試合後のフラッシュインタビューで、古沢徹監督は「選手が本当に良い守備から良い攻撃へ、足を使ってフットボールをしてくれた」と満足げに語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
