¶½Ô¢¤¬Áª¼ê¸¢½é¾¡Íø¡ª¡¡°ÂÅÄ¸÷æÆ¤Î¸åÈ¾2È¯¤ÇÄëµþÂç²Ä»ù¤ò²¼¤¹
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î1²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë¤È¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡7Ç¯Ï¢Â³12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÄëµþÂç²Ä»ù¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÊý¤Î¶½Ô¢¤Ï¡¢11·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÉÔ¾Í»ö¤ÇµÕÉ÷¤¬¿á¤¯¤Ê¤«¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÁª¼ê¸¢½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£½øÈ×¤Ï¶½Ô¢¤¬Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÄëµþÂç²Ä»ù¤â½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï57Ê¬¡¢¶½Ô¢¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ÅÄÃæÑà²æ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¤¨¤°¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº´Æ£ÎÆÂÀ¤Ø¤ÈÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£º´Æ£¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò°ÂÅÄ¸÷æÆ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡63Ê¬¡¢¶½Ô¢¤¬Âç¤¤Ê2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¿û°æàèÇò¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿°ÂÅÄ¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¶½Ô¢¤¬Áª¼ê¸¢½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£2²óÀï¤Ï31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ëvs¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ÄëµþÂç²Ä»ù¡¡0¡Ý2¡¡¶½Ô¢
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡57Ê¬¡¡°ÂÅÄ¸÷æÆ¡Ê¶½Ô¢¡Ë
0¡Ý2¡¡63Ê¬¡¡°ÂÅÄ¸÷æÆ¡Ê¶½Ô¢¡Ë
