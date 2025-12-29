横浜DeNAベイスターズ元監督、三浦大輔が自身のInstagramで、毎年恒例となっている餅つきの様子を投稿した。

【動画】三浦大輔宅の餅つきに相川七瀬、森川智之、髙橋優斗が参加

■三浦大輔「つきたてはウマイ！！」

12月28日、三浦は「毎年恒例の餅つき！」として、計3点の写真を添えて投稿。

1枚目の写真には、向かって左から歌手の相川七瀬、声優の森川智之、横浜バニラCEOの高橋優斗と4人の集合ショット。2枚目も同様に、笑顔で写る4人の写真。そして3枚目にはつきたての餅で作ったと思しき、いちごやみかんを使ったフルーツ大福が投稿されている。

三浦は「つきたてはウマイ！！」と、ついた餅を堪能した様子で感想を綴り、最後に「ヨ・ロ・シ・ク！！」とお決まりの文句で結んでいる。

「恒例の餅つき、待ってました」「最高です！」「豪華メンバーですね」の声が寄せられた他、「おいしそう」「いちご大福作ったんですか!?」「すごい」と、手作りのフルーツ大福にも驚く声も。

■相川七瀬「来年もベイスターズ応援あるのみ」

餅つきに参加した相川も、自身のInstagramで餅つきの写真や動画を投稿している。

「三浦前監督のお家のお餅つきにお邪魔してきました」と綴り、相川、髙橋、三浦が杵を持って写る写真などを投稿。

続く動画の投稿では、相川が歌う「Blue Star」（SPARKLE ver ）をバックに、杵で餅をついたり、相川が磯部餅を食べて餅が伸びたりする場面も。「食べ過ぎた」と添えたように、つきたての餅を存分に堪能した様子。

■森川智之「よい年が迎えられそうです」

森川も同様に、「今年も恒例の三浦ファミリー餅つき大会(笑)」と綴り、4人の集合ショットを含む4点の写真を投稿し、「つきたては最高にうまい！よい年が迎えられそうです」と綴った。

相川、森川、髙橋の3人は、かねてから横浜DeNAベイスターズの大のファンであることを公言しており、元監督の三浦と楽しいひとときを過ごしたようだ。