TOMORROW X TOGETHER「Beautiful Strangers」、Spotifyでの再生数が1億回を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERの4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のタイトル曲「Beautiful Strangers」が、12月27日にSpotifyにて累計再生数1億回を突破したことが発表された。これはTOMORROW X TOGETHERにとって18曲目（※フィーチャリング楽曲を除く）の、1億回再生を突破したストリーミング曲となる。

■2025年7月のリリースから、約5ヵ月での1億回再生達成

「Beautiful Strangers」は2025年7月にリリースされた楽曲で、約5ヵ月で1億回再生に到達する根強い人気を見せている。この曲は、夢幻的なピアノラインと強烈なシンセサイザーサウンドのギャップが印象的なトラップリズムのヒップホップジャンルの曲で、君がくれた力で成長した「僕」と変わっているから美しい「僕たち」のストーリーが描かれている。メンバーのYEONJUNが振付に参加しており、グループのカラーをより濃く盛り込んだパフォーマンスは、披露される度に話題となった。

「Beautiful Strangers」が収録された4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』もまた、韓国内外で意味のある成果を上げた。韓国の「HANTEOチャート」基準で初動（発売日基準で1週間のアルバム販売量）176万867枚を記録し、アメリカの音楽専門メディア・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」では3位にチャートインした後、4週連続でチャートに留まる底力をみせた。

またTOMORROW X TOGETHERは2025年も精力的な活動を基盤に、意味のある成績を残している。米ビルボードが発表した2025年末決算チャート（YEAR-END CHARTS）で「トップアルバムセールス」、「トップカレントアルバムセールス」など、5部門に名を連ね、オリコンが発表した「年間ランキング2025」には、2025年にリリースした『The Star Chapter: TOGETHER』と日本3rdアルバム『Starkissed』、2024年11月にリリースした7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』を「年間アルバムランキング」にランクインさせた。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Starkissed』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『Starkissed』

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/