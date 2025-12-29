29日14時現在の日経平均株価は前週末比134.88円（-0.27％）安の5万615.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は914、値下がりは623、変わらずは62と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は100.28円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が43.32円、中外薬 <4519>が13.14円、ダイキン <6367>が12.2円、ＫＤＤＩ <9433>が12.03円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を23.26円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が20.56円、ファナック <6954>が18.05円、伊藤忠 <8001>が16.46円、三井物 <8031>が8.76円と続く。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、鉄鋼、証券・商品と続く。値下がり上位には鉱業、ゴム製品、食料が並んでいる。



※14時0分12秒時点



