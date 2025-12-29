GACKT、「ある政治家と食事」2ショットに反響「この二人が繋がるのはアツすぎる…！」「人脈広すぎるでしょ」
アーティストのGACKT（52）が29日、自身のXを更新。政治家と食事したことを明かした。
【写真】「人脈広すぎるでしょ」食事した政治家との2ショットを公開したGACKT
「縁あって、ある政治家と食事をすることになった」と切り出し「クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！それでいて、ノリが異様に良くとにかく面白い。いやぁ、かなり勉強になった。そして、間近で感じたのは【勢いとパワー】。圧倒されたが不思議と心地いい」とつづった。
続けて「年齢を聞いて、『マジか？若ッ！』と思わず声が出た。ボクも、仕事で疲れたなどと言ってる場合じゃねーな…、そう思わされた夜」と回想。「応援でも礼賛でもない。ただ一つ率直に実感したのは、やはり政治家には、エネルギーが必要だということ」と政治家との会話が圧倒されたよう。「これぐらいパワーのある人がもっと増えれば国はもっと前に進むかもしれない」と期待を込めた。
そして「松原仁さん。いやぁ、楽しい時間でした」と食事した衆議院議員の松原仁氏（69）の名前を挙げ「今度、運気が爆上がりするGACKTの、【魔王シンフォニー】に来てください。感動させる自信がありますので」と呼び掛けた。コメントともにカメラに向かって笑顔を見せる2人の自撮りショットをアップした。
この投稿にネットでは「政治家というよりボスキャラだった件」「この二人が繋がるのはアツすぎる…！」「仁さん、人脈広すぎるでしょwww」「ガクトの交友関係ホント凄いな」といった声が寄せられた。
