「全国高校サッカー選手権・１回戦、興国２−０帝京大可児」（２９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）

全国初勝利を目指した興国（大阪）は、ＦＷ安田光翔（３年）の２ゴールの活躍で帝京大可児（岐阜）を破り、２回戦進出を決めた。

前半からボールを保持しつつ、徹底的に相手の裏をつく攻撃で得点を狙う。なかなかゴールを奪えない時間が続いたが、０−０の後半１６分、右サイドを突破したＦＷ田中凰我（おうが、３年）が中へ折り返すと、フリーのＦＷ佐藤瞭太（３年）がシュート。一度は相手にブロックされるも、こぼれ球にＦＷ安田光翔（３年）が左足を振り抜いて先制のネットを揺らした。

勢いに乗る興国はさらに同２２分、スルーパスに抜け出した安田が今度は右足でゴール右上隅に決めて追加点。その後はリードを守り切った。

１９６４年のサッカー部創設以降、日本代表のＦＷ古橋亨梧（バーミンガム）ら多くのプロ選手を輩出してきた興国にとって、意外ともいえる全国初勝利。雲一つ無い青空の下、勝利の凱歌（がいか）が響いた。

興国は大阪予選で優勝した後に部員の飲酒が発覚。同校によると一部の部員が１１月２日夜に飲食店で飲酒し、同３日未明に大阪府内で救急搬送された。学校が部を聞き取り調査し、ほかに問題行為が確認されなかったことから出場を判断していた。