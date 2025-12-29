12月23日、女優の波瑠と俳優の高杉真宙が結婚を発表し、大きな注目を集めた。これまで熱愛が取りざたされたことのない2人だが、“キューピッド” を務めた人物が浮上していて──。

2人は、波瑠が主演を務めた2023年のドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で共演しており、人知れず関係を深めていたようだ。

「23日のスポニチで、交際期間は約2年、すでに身内だけで結婚式も挙げたと伝えられたのです。波瑠さんはInstagramで、高杉さんとともに直筆のサインを添えた報告文に純白のウエディングドレス姿の写真をアップしました」（スポーツ紙記者）

人気女優の「電撃婚」は大きな注目を集めた。27日、波瑠と親交のある「Hey! Say! JUMP」の山田涼介が、ラジオ番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』（ニッポン放送）でこの話題に言及した。

「山田さんは今回の発表で初めて結婚を知ったそうです。山田さんと波瑠さんは2015年の映画『グラスホッパー』や2018年のドラマ『もみ消して冬〜わが家の問題なかったことに〜』（日本テレビ系）で共演していたので、驚いたそうです。山田さんは波瑠さんにお祝いの連絡をしたところ、『おめでとうございますって言ったら、“えっ、新居くれるの？” って来たの。あいつらしいっちゃらしい返しなんだけどさ……』と、結婚発表後のやりとりを話していました」（芸能記者）

波瑠のゴールインを祝った山田だったが、放送後のXでは

《山田くんがキューピッド説出てきた》

《山田のあげたPCで愛を深めたんじゃない？》

といった声が聞かれていた。山田が、波瑠と高杉の “キューピッド” に浮上しているようだ。

「複数のスポーツ紙で、波瑠さんと高杉さんがオンラインゲームで親交を深めたと伝えられています。波瑠さんは、2024年6月のトークバラエティ番組『だれかtoなかい』（フジテレビ系）に出演した際、山田さんから誕生日プレゼントでオンラインゲーム用のパソコンをもらったことを明かしていました。今回のラジオでもリスナーからこのエピソードを指摘され、山田さんは『マジで俺のおかげだわ。マジ感謝してほしい。山田がくれたパソコンのおかげでみたいな感じで言ってほしいわ〜』と冗談交じりに話していたのです。

波瑠さんと高杉さんがオンラインゲームで距離を縮めたという情報から、結果的に山田さんがあげたパソコンが “縁” になったのではないかと考えたファンもいたようです」（同）

パソコンをプレゼントしたエピソードからも気心知れた間柄であることがうかがえる波瑠と山田。かねてから、波瑠は山田に対し、独特な距離感で接していた。

「山田さんは、波瑠さんが年上であることから、“姉さん” と呼んでいると公言しています。ただ、波瑠さんは、過去に山田さんからリモート飲み会に誘われた際に『絶対イヤ！ いま漫画読んでるの』とバッサリ断ったり、バラエティ番組で『私はそんな仲いいつもりはなくて……』とイジったり、人気アイドルである山田さんを雑に扱うやりとりをしていました。お互いに心を許しているからこそできる “ドライな関係” も、双方のファンから好感を持たれているようです」（同）

山田からもらったパソコンで、“春” が訪れたか。