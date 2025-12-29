中田翔が出会った日本ハム時代の同僚

オフシーズンを迎えているプロ野球界。今季限りで現役を引退した中田翔氏が29日、自身のインスタグラムを更新。旅行先で偶然出会った人物を報告した。

青空の下、キャップを被り、白いTシャツ姿の中田氏。左隣にいたのは近藤健介だった。現在はソフトバンクでプレーしているが、かつては日本ハムでチームメートだった。

中田氏が自身のインスタグラムに実際の画像を公開。文面に「シンガポールでまさかの遭遇！！笑 こんな偶然ある？？ #コンちゃん」とつづった投稿に、ファンから驚きの声が寄せられた。

「なんと！！ 私も翔君に偶然会いたい」

「マジ!? しかも全員白T」

「懐かしいメンツ」

「え！？偶然！？すごい！！！」

「こんちゃんに一回でもいいから会ってみたい」

中田氏は2007年の高校生ドラフト1巡目で日本ハムに入団。2021年に巨人へ移籍し、2024年より中日に加入した。8月に今季限りでの現役引退を発表。18年の現役生活で、309本塁打を放ち、3度の打点王を獲得した。



（THE ANSWER編集部）