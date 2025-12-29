「冬ボーナス200万」30代前半で年収900万に到達した男性　使い道は「冬用タイヤや車検」

街が華やぐ季節、会社員にとって最大の関心事は「冬のボーナス」だろう。

埼玉県の30代男性は喜びの声を投稿。ハウスメーカーに勤務し、マンションの設計に携わっているそうだ。

「昨年の冬ボーナスは150万、今年夏は190万で惜しくも200届かずだったが、冬ボーナスは200万。部署の業績が良かったため前年からのプラスに納得感」

使い道に胸を躍らせる人がいる一方で、溜息をつく人も少なくない。同じ働く世代でも、その明暗はくっきりと分かれているようだ。（文：天音琴葉）

業績好調も「据え置き」、なのに「業績悪化の部署は上がっていた」！？

前出の男性は「今年の年収は120万UP。30代前半でそこそこの金額がもらえているので不満なし」と続け、年収は900万円だと明かした。

30代前半にしてこの年収を手にできれば、自身のキャリアに対する自信にもつながるだろう。一方で使い道については、

「冬用タイヤや車検など車関係に充てます」

と堅実なようだ。

続いては、広島県に住む40代男性の投稿だ。福祉業界で働いており、年収は700万円。今年のボーナスは、昨年に引き続き「48万円」だったそう。

「業績は上がっているのですが、来期の新規投資とかで据え置きです。かと思えば業績悪化の部署のスタッフの金額は上がっていたり……なんとも言えない結果です」

組織全体のバランスを考えた経営判断かもしれないが、現場で汗を流す身としては、やりきれない思いが残るのも無理はない。使い道については、

「ほぼほぼ貯金です。このご時世どうなるかわからないので」

と、将来への不安を滲ませた。物価高騰が続く中、据え置きのボーナスでは守りの姿勢に入らざるを得ないのが現実だろう。

