“ドラゴンガール”の日常を描く大人気コミック『ルリドラゴン』、TVアニメ化決定 制作は『小林さんちのメイドラゴン』などの京都アニメーション
デジタル版「週刊少年ジャンプ」で隔号連載している漫画『ルリドラゴン』（原作・眞藤雅興）のTVアニメ化が決定。制作は『小林さんちのメイドラゴン』、『CITY THE ANIMATION』などの京都アニメーションが担当する。
【動画】京アニ作画のキュートなルリがお披露目された解禁映像
高校生の青木ルリは、ある朝目覚めると突然頭にツノが生えていた！ 実は父親が龍だから遺伝かも？ と母に言われたルリは戸惑いながらも、とりあえず学校へ…。見慣れないツノに興味津々なクラスメイト達に加えさらにもう一つのドラゴン体質が明らかに!? いつもの毎日にちょっとした異変──。ドラゴンガール・ルリの日常を描く。
この度、本作がTVアニメ化されることが、ルリドラゴン公式エックスにて映像とともに発表。解禁映像内では、肩をたたかれ振り返って驚く、原作1巻の表紙と同じ姿のルリが登場。原作でのおなじみのポーズのルリも描かれ、京都アニメーションが描くルリの姿がお披露目となった。
また、原作・眞藤雅興からの描き下ろしイラスト＆メッセージも公開に。「ルリドラゴン 今年も読んでくれてありがとうございました。『氷菓』が特に好きな京アニ作品なのですが中でも多視点で動く文化祭パート。店番をする奉太郎の一部始終が一番楽しくて好きです。座ってるだけなのに！！ そんな京都アニメーションさん制作でこの漫画― アニメ化します」と喜びを表している。
