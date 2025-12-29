『シャドウバースWB』×アニメ『葬送のフリーレン』コラボが本日開始 「アウラ」のリーダースキン＆カードパックがログインするだけで手に入る
対戦型オンラインデジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』（iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store））にて、本日29日よりアニメ『葬送のフリーレン』コラボが開始。さらに、最新カードパック「花酔遊戯」も同日から提供スタートとなる。
【動画】最新カードパック「花酔遊戯」PV
『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館）で連載中の原作・山田鐘人＆作画・アベツカサによる漫画。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。
■「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚がもらえるキャンペーンを開催！
2025年12月29日メンテナンス終了後〜2026年1月27日4時59分までの開催期間中に初めてログインした日から8日間、毎日ログインすることで、「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚などを獲得できる。
■アニメ『葬送のフリーレン』 コラボリーダースキン登場！
「葬送のフリーレンコラボ！花酔遊戯カードパック」に封入されている「エクスチェンジチケット」との交換で獲得できるコラボリーダースキンに「フリーレン」「フェルン」「シュタルク」が登場。
■葬送のフリーレンコラボ記念！デッキプレゼントキャンペーン
アニメ『葬送のフリーレン』コラボを記念して、デッキプレゼントキャンペーンが実施。本キャンペーンでは、全4種の中から好きなデッキを1つ選んで獲得可能だ。開催期間は、2025年12月29日メンテナンス終了後〜第6弾メンテナンスまでとなっている。
■アニメ『葬送のフリーレン』コラボ記念のお得なセットと新商品販売！
アニメ『葬送のフリーレン』コラボの開催と、「花酔遊戯」のリリースを記念して、「葬送のフリーレンコラボ！購入特典付きカードパックセット」や、アニメ『葬送のフリーレン』の世界観を再現したコラボステージなどが販売される。
そのほか「コラボダンジョン」「葬送のフリーレン コラボ記念パークイベント」「週末ロビー大会「新たなる旅路杯」」などが開催される。本コラボの情報や新カードパック「花酔遊戯」の情報はそれぞれの特設サイトで詳細をチェックしてほしい。
『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバースワールズビヨンド』は、iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store）向けにサービス中（※基本無料 アイテム課金制）。
