【東京大賞典】Ｇ１級連勝中のミッキーファイトは「実績的に上位」と田中博調教師…出走馬の陣営コメント

◆第７１回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日１５時４０分発走、大井競馬場・ダート２０００メートル）

第７１回東京大賞典・Ｇ１は２９日、大井競馬場でダートの頂点を目指す１５頭（ＪＲＡ７、南関東８。アラジンバローズは出走取消）が２０００メートルを争う。１着賞金は１億円。帝王賞、ＪＢＣクラシックとＪｐｎ１を連勝中のＪＲＡ所属馬ミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は勝って来春の中東遠征につなげられるか注目だ。

◆出走馬の陣営コメント◆

＜１＞横山武騎手（ナチュラルライズ）「前回は折り合いに進境が見られた」

＜２＞高野毅調教師（パッションクライ）「舞台設定は合っているし、流れもこの馬に向くと思う」

＜３＞田中博調教師（ナルカミ）「メンタル面で大きく崩れての中２週。パフォーマンスを出せるかは分からないです」

＜４＞藤田輝調教師（バハルダール）「状態は前走よりいいし、ペースが流れる方が競馬はしやすい」

＜５＞市村誠調教師（ベルグラシアス）「相手は強いが、ペースが流れて展開がはまれば」

＜６＞米田英調教師（ナンセイホワイト）「最終追いも十分な動き。相手は強いけど力は出せる状態」

＜７＞小久保智調教師（ヒーローコール）「舞台実績はあるので、この馬の競馬ができれば」

＜８＞寺島調教師（キングズソード）「休み明け３走目で一番気持ちが入っています」

＜９＞アラジンバローズ＝出走取消

＜１０＞荒山勝調教師（ディクテオン）「しっかり乗り込めて状態も前走より上向いている」

＜１１＞藤田輝調教師（シーソーゲーム）「相手は強いが、体形からまだ良くなりそうな雰囲気はある」

＜１２＞栗田調教師（ホウオウルーレット）「体の張り、毛づやがよく順調。前進気勢があって走りもいいですね」

＜１３＞田中博調教師（ミッキーファイト）「実績的には上位ですし、来年へ弾みをつけたい」

＜１４＞渡辺和調教師（ナイトオブファイア）「状態は高いレベルで安定。今回は思い切った競馬をしたい」

＜１５＞山口助手（アウトレンジ）「状態はいい意味で平行線。帝王賞（２着）に近い出来にあります」

＜１６＞松田助手（グランブリッジ）「厩舎として最後のレースに花を添えようと仕上げてきました」