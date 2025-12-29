吉本新喜劇の湯澤花梨（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子の妊娠を発表した。

「私事ですが皆様にご報告があります」と記し、「茂造新喜劇祭りのエンディングでご報告させていただきましたが この度、第一子を授かることができました！出産は春頃を予定しております」と、ウエディングドレス姿で、少しふっくらしたおなかにバックハグで手を添えられたショットを投稿した。

今後については「お仕事は29日のTTホールの公演をもって、休業に入らせていただきます。3月以降の辻本さん還暦ツアーは休演させていただきます。申し訳ございません」と29日限りで一時休業。「先輩方、スタッフさん、家族の支えもあって、大きいお腹でもお仕事ができたことを嬉しく思います。生まれる前に新喜劇の舞台に立っていたことを、お腹の子もいつか誇らしく思ってくれるといいなと思います 産後はなるべく早くお仕事に復帰したいとは思いますが、初めてなのでなかなかそうはいかないと思います、、、SNSは休業後も発信するつもりですので、よかったらチェックしてください 今後ともよろしくお願いします！」と状況を見ながら復帰する意向を示した。

今年9月には同6月に一般男性と結婚したことを発表しており、「これからも毎日爆笑できる家庭を築いていきたいと思います」「人妻になったわたしも変わらず応援していただけたら嬉しいです！」などとつづっていた。

湯澤は大阪・箕面市出身。18年に金の卵10個目オーディションで入団。MBSテレビ「よしもと新喜劇NEXT」では「女スパイ」の愛称が定着。若手座員ユニット「秘蔵っ子」メンバーとしても活躍している。趣味は読書、映画鑑賞。特技はベース、ホルン、お菓子作り。身長153センチ。血液型O。