¡ÚM¡Ý1¡Û½àÍ¥¾¡¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ·ëÀ®ÈëÏÃ¡¢ÁêÊý¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿Äó°Æ¼õ¤±¢ª40ºÐÅÏÊÕ¶ä¼¡¤¬³«²Ö¤·¤¿
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡¡¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ê¸á¸å10»þÈ¾¡Ë¤¬28Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ü¥±Ã´Åö¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¡Ê40¡Ë¤ÏºÇ½é¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥Þ¥ó¥¥ó¥¿¥ó¡×¤Ç09Ç¯¤ÎM¡Ý1¤Ë½Ð¾ì¡£24ºÐÅö»þ¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÈäÏª¤·¡¢·ëÀ®2Ç¯¤Ç3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬Åö»þ¤ÎÁêÊý¤¬¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç²ò»¶¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ï¤Ã¤Æ¡£·ù¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡¢°Å¹õ»þÂå¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÅìµþ¹»14´üÆ±´ü¡¢¥«¥²¥ä¥Þ±×ÅÄ¹¯Ê¿¤ÎÅÔÆâ¤Î¼Â²È¡£µï¸õ¤·¤ÆÌó10Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¼¡¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï3Ç¯¤Ç²ò»¶¡£¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Àï»Î¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¤â¡Ö²Ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡ÁÅö»þ¡×¤ÈÌ©ÃåVTRÆâ¤Ç¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¶¶¶¦ºî¡Ê36¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤Ø¡£¾®¶¶¤«¤é4ºÐÇ¯¾å¤ÎÅÏÊÕ¤Ø¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òLINE¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¡£ÊÖ»ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¡£2019Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾®¶¶¤«¤éÅÏÊÕ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤«¤é¥Ü¥±¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬¥Ü¥±¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¥Ü¥±¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¸«¤¿ÌÜ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¤½¤ó¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´ã¸÷±Ô¤¤¤È¤«¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Åö»þ¡£¥Ê¥Ù¤µ¤ó¤Î¡£¤½¤ì¤¬¥Ü¥±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÝ¤¤¤Ï¥Ü¥±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£½éÄ©Àï¤Î2019Ç¯¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡þ¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡¾®¶¶¶¦ºî¡Ê¤³¤Ð¤·¡¦¤¤ç¤¦¤µ¤¯¡Ë¤Ï1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£ÅÏÊÕ¶ä¼¡¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤®¤ó¤¸¡Ë¤Ï1985Ç¯¡Ê¾¼60¡Ë8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£ÅìµþNSC¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¡¢19Ç¯·ëÀ®¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£