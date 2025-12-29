ドランクドラゴン鈴木拓（60）が、27日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」に出演。番組最後にイベント告知を行ったところ、MC田中みな実も興味を示した。

田中が「拓さん、珍しく告知があるということで…何か日本武道館に立つの〜？」と振ると、鈴木は「そうそう」と肯定。田中は「え〜」と驚いた。鈴木は「総合MC」と返した。田中は「すご〜い、何の？」とさらにビックリした声を上げてその理由を尋ねた。

鈴木は「ももクロの毎年やってんですよ。あの〜なんだ、ももいろ歌合戦、って言って、めちゃめちゃスゴいメンバー出るんですよ」と話した。田中が手元の資料を見ながら「ももいろクローバーZ主催のイベント第9回ももいろ歌合戦、12月31日に日本武道館で開催されます」と読み上げた。

ももいろ歌合戦は、大晦日の午後0時30分に開場して、開演は午後1時50分。終演が午後8時を予定している。そのまま別のイベント「ももクロ歌会始2026」に突入していく。

鈴木が「とんでもないメンツが出てきますんで」と話すと田中は資料を食いいるようにみつめて「えっ、さだまさしさん…松崎しげるさん、氣志團、岡田将生さん、笑福亭鶴瓶さん…など豪華な顔ぶれ」と話して言葉が止まった。

鈴木は「そう、今をときめくアイドルなんかも、ぶわーっと出てきますから、それの総合MCを…」と答えると田中が「ひとりで？」と問うと、鈴木は「もちろん」と答えた。同時に田中が「私もやりたーい」と出演をおねだりした。

鈴木は「あんた、俺のこと嫌いだろうよ」と拒否すると、田中は「カンケーないね、そんなのカンケーないよ」と鈴木との関係が影響しないことを主張。鈴木は、田中の言い方について「柴田恭兵さん、アハハ」と応じ、田中は「あぶデカ。あははは…関係ないよ。一緒にやりたいよ、これ」とMC共演を売り込んできた。

鈴木は「だって、ももクロとも仲いいでしょ？」と尋ねると、田中は「はい…ん、はあ、えっ、まぁ〜ん〜」と微妙な受け答え。鈴木は「じゃあ…えっ、これ違うなぁ」と仲良しを肯定しなかったことに疑問を呈した。田中は「何人か…」と、ももクロメンバー全員と仲が良いわけではないことを認めた。

田中は「え〜、いいなぁ〜、年越し、ってこと？」と話すと、鈴木は「年越しです。俺もビックリしちゃって、『よく引き受けましたね』ってまわりの人に言われてますよ」。田中は「大丈夫ですか、ひとりで」と念押しして聞くと鈴木は「大丈夫ですよ」と返した。ただ田中は「すごく不安。やりますよ、本当に」さらに強く自薦。鈴木は「いやー、あんた来たいだけだろ」とはね返した。それでも田中は「一緒に、なんなら。31日空いてますよ」と粘り腰。鈴木は「じゃ、言っておきます」と根負けし、田中はさらに「すぐ言って、じゃないと決まらないから」とダメを押した。鈴木は「来年とかになるかも」とおののくと、田中は「今年やりたい」と押し切った。鈴木は「すげーな、強欲ですね」と田中のすさまじい売り込みに感心していた。