＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール

初出場の夫婦デュオ「ハンバートハンバート」は、放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う。

意気込みを問われたボーカル＆ハーモニカの佐野遊穂が「最初で最後になると思いますので」と切り出すと、夫でボーカル＆ギターの佐藤良成も「そうですね」と共感。佐野は「できるだけ緊張しないようにと言い聞かせて頑張ります」と続けると、佐藤も「意気込まないのが意気込みです」と和やかなやりとりで笑いを誘い、“夫婦漫才”を繰り広げた。

「朝ドラ」の主題歌に起用されるなど、活躍の幅を広げたこの1年を漢字1文字で回想。佐野は朝ドラの「朝」とした。「（今まで）朝ドラを欠かさず見る習慣はなかったんですけど…」と明かすと、すかさず佐藤が「そういうこと言うなよ」とツッコミ。「『ばけばけ』を8時に必ず見るようにして。何て面白いんだと思いました」と今ではすっかり習慣化しているという。

佐藤はこの1年を「熱」と表現。「夏が暑かった。来年また暑いのかなと気が重くなります」とマイペースだった。