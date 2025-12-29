“リアル春麗”堀江聖夏アナ、チャイナドレス姿で衝撃の“半目口開け寝顔”公開 脚線美＆“スイカ割り”動画も
“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。今年の活動を総括した。
【写真あり】チャイナドレス姿で“半目口開け寝顔”…“リアル春麗”堀江聖夏アナ、衝撃の1枚
「今年の春麗特集。This Year’s Chun-Li Special Feature」と題し、チャイナドレス姿の写真をまとめて投稿した堀江。1枚目に、チャイナドレス姿の堀江が車の後部座席で“半目口開け”で寝ている姿を公開したほか、美ボディラインがあらわになるチャイナドレス姿、美脚をチラ見せピンクのチャイナドレスなどの写真を投稿した。
この投稿に「いっぱいいい写真撮れましたね」「この天使の寝顔」「寝顔が素敵〜」「リアル春麗」などのコメントが挙がっている。
