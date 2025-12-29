¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛAKB48¤ÎOGÂçÅçÍ¥»Ò¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½Ð¤Ê¤¤ÎÏ¡×12Ç¯Á°¤Ï¹ÈÇò¤ÇÂ´¶ÈÈ¯É½
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ29Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëAKB48¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤ÎÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤â½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î4¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö3Ê¬´Ö¤Ë¤È¤Æ¤â¤»¤ï¤·¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤Î»þ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
2013Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂçÅç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½Ð¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤äÇÐÍ¥¶È¤È¤Ï°ã¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Êü½Ð¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Â¤Ï20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¹ø¤òÄË¤á¤¿¡×¤È12·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤Ä¤Êª¤¬¼è¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£³§¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸½Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖÉðÆ»´Û¤Ç4Æü´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢²ù¤·¤µ¤È¤«º£¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤â½Ð¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£8Ì¾¤Î¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¤Î¡ËÊý¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Î¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç20¼þÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ë³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£