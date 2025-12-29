日本代表はW杯でオランダのデ・ヨングを止められるか かつての同僚は若手時代から上手すぎたと絶賛「彼は本当に別格。捕まえることが出来なかった」
現在バルセロナで活躍するオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングは、来夏の2026W杯でもオランダの中心選手の一人となるだろう。オランダはW杯グループステージ初戦で日本代表が対戦する相手だが、中盤でデ・ヨングに自由を与えないことは重要なテーマとなる。
ただ、デ・ヨングからボールを奪うのは簡単ではない。デ・ヨングはオランダ国内のヴィレムIIでプロデビューした選手だが、同時期にヴィレムIIに在籍していたFWテレル・オンダーンはデビュー当初からデ・ヨングが特別な存在だったと振り返っている。
デ・ヨングは中盤からボールを運ぶのが上手く、パス成功率が90%を超えるゲームも少なくない。ここは日本代表も手を焼く可能性があり、プレスをかけてもボールを奪えるかは分からない。
デ・ヨング、リヴァプールのライアン・グラフェンベルフ、マンチェスター・シティのタイアニ・ラインデルスで構成されるオランダの中盤は強烈で、中でも攻撃を組み立てるデ・ヨングをどう抑えるかは重要なポイントになる。