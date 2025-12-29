川崎麻世、妻と寿司ディナーへ「初めて俺達の結婚指輪のペアリングを着けて」

俳優の川崎麻世が、妻・花音さんと遅めのクリスマスディナーへ行き、初めて結婚指輪を付けて外出したことを明かした。

この日、川崎は「昨日はやっと2人のクリスマスディナーで赤坂にある鮨 赤酢はなやまさんに行って来ました」と報告し、花音さんとの2ショットを公開した。

続けて、ディナーが遅れた理由について「妻は飲食店を経営しているのでクリスマスも休みを取れず年内の営業も終わった昨日が我々の遅めのクリスマスでした」と説明。「昨日は初めて俺達の結婚指輪のペアリングを着けてお出かけしました」と明かし、花音さんが普段指輪を着けない理由を「お店で料理や洗い物があるので指輪は着けないんです」と述べ「だから昨日が初めて」と嬉しそうにつづった。

また、食事については「初めてのお店でしたが大将が気さくで良い方で全て美味しかったです」と満足した様子でコメント。花音さんが「女子会でまた来ますと言うとめっちゃ笑顔になってました」と店の雰囲気も楽しんだ様子で明かし「僕もまた来たいお店でした」と語った。

最後に「この後はご近所さん達の友達の奥様にリアルバースデーをお祝いしました」と報告し「平和である」とつづった。