料理研究家・桜井奈々、2日連続で焼肉を堪能「まったく胃もたれしない」

料理研究家の桜井奈々が28日に自身のアメブロを更新。2日連続で焼肉ランチを楽しんだことや、夕食に蕎麦を食べたことを報告した。

この日、桜井は「帰省したら必ずくる焼肉屋さん」へ夫の家族とランチに訪れたことを報告し「まさかの、、二日連続」と説明。「ほんっとにお肉の質の良さったらない 信じられないくらいにまったく胃もたれしないので、、無限に食べられる」と絶賛し「ステーキだったら250gなんて食べられないのに、、ここの焼肉は余裕！！！！」とコメントした。

続けて「食べる前に食べきれるかと心配するんですが、、全員！余裕で完食！」と明かし「お義母さんも完食」と家族全員で食事を満喫した様子を報告。「近江牛焼き肉最高」と満足げにつづった。

また、同日に更新したブログでは「今夜はさすがにあっさり」と切り出し「再び夕飯は鶴喜そば」と報告。短期間で何度も訪れているようで「26日にポイントカード作り、、もういっぱいに。笑」と明かし「帰るまでにまた行かなきゃ！」とコメントした。

最後に、帰省先の滋賀県について「とにかくどこに入っても出していただくお茶やお水がおいしすぎて毎日感動してる」とつづった。