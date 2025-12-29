◆第１０４回全国高校サッカー選手権 １回戦 金沢学院大付（金沢）２―１日章学園（宮崎）（２９日、駒沢陸上競技場）

２大会連続２度目の出場の金沢学院大付と、４大会連続１９度目の出場の日章学園が１回戦で対戦し、金沢学院大付が２―１で勝利し、２大会連続で初戦を突破した。

立ち上がりは日章学園が押し込む展開が続いたが、金沢学院大付が粘り強い守備で対応し、少しずつペースを握っていくと、前半１６分にＭＦ山田がドリブル突破からミドルシュートを放つ。すると前半２０分にＦＷ家辺（やべ）凛太朗がエリア内で倒されてＰＫを獲得。しかし、これはバーを越えるシュートで外してしまう。

すぐさま日章学園が反撃に出て、エリア内で１年生エースＦＷの秋鷹がシュートを放つも防がれる。

先制したのは金沢学院大付だった。前半２６分、相手のパスミスからボールを受けたＦＷ家辺がミドルシュートを放つと、ＧＫがはじき損ねてしまったボールがゴールに吸い込まれた。これが同校にとっての選手権初ゴールとなった。

日章学園は同２８分にＦＷ大平がエリア内で一人交わして豪快なシュートを突き刺してすぐさま同点に追いつくも、前半３３分に金沢学院大付のＦＷ家辺が右サイドからのクロスを右足でうまく合わせて勝ち越し点を決め、前半を２―１で折り返した。

後半も立ち上がりは日章学園ペースで進み、ＦＷ大平、秋鷹が連続でエリア内でシュートを放つも、金沢学院大付のＧＫ石山が好セーブを連発。さらに途中出場の日章学園ＭＦ谷がエリア内でフリーでシュートを放つも枠を外してしまう。その後も押し込んだがゴールは奪えず、２―１で金沢学院大付が逃げ切った。