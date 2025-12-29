日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２８日に放送された。

同番組はタレントの長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・渋谷の百貨店内で期間限定で開催されＳＮＳで大人気の“怒り”にスポットライトを当てた体験型展示パーク「怒怒怒ランド」に潜入した。

会場内には日常あるあるのイライラポイントが書かれたカードが展示。その中でイライラするメッセージを集めた「許すまじスマホ」エリアに入った３人。既読スルーなどさまざまなイラッとするメッセージを見ていると、一茂が「俺、ＬＩＮＥ交換するじゃん。２人（山内、濱家）は分かるわけよ。ちゃんと名前書いてあるから。分からないヤツいるじゃん。お前、自分の名前ちゃんと名乗っておけよ！って」と判別不能なアカウント名について怒り心頭。

さらに一茂は「アイコンだけでも俺でしょ、完璧に」と言うと、画面にビーチで親指と小指を立てたハワイの「「シャカサイン」した一茂のアイコンが映し出された。「ハワイ一茂さんですよね」と濱家。一茂は「そうしろっていうの。わかりやすくしてくれないと困っちゃうのよ」と憤慨した表情のままだった。